Les fans de Cristiano Ronaldo vont pouvoir se clasher sur un nouveau jeu mobile

Le footballeur portugais Cristiano Ronaldo, surnommé CR7 pour ses initiales et son numéro de maillot, fait officiellement son entrée dans le monde des jeux mobiles. Avec "Ronaldo: Soccer Clash", édité par MVP Sports, ses fans vont pouvoir s'affronter en un-contre-un sur un terrain de foot pour remporter des prix.

Indéniablement l'un des meilleurs attaquants au monde, Cristiano Ronaldo prête ici son image pour un jeu dont l'objectif est bien évidemment de marquer des buts à son adversaire. Cinq tirs par personne sont disponibles et c'est à celui qui marquera le plus de buts. A noter que lorsque c'est au joueur adverse de tirer l'autre devient le gardien.

Pour marquer, chacun a droit à différents ballons et autres compétences. Idem pour les arrêts du gardien. Une fois la partie gagnée, le vainqueur remporte un sac contenant de l'argent virtuel, des équipements pour faire évoluer son avatar.

Cet avatar est celui qui apparaît lors des séances de tirs au but avec donc les équipements qu'aura choisis le joueur. Pour marquer, le joueur doit faire glisser son doigt sur l'écran de son smartphone. Selon la trajectoire du doigt, il donnera plus ou moins d'effet et de vitesse à la course du ballon. Mais attention, ce n'est pas qu'un combat entre un gardien et un buteur, des défenseurs peuvent intervenir selon le niveau pour gêner le tir.

Plus le joueur gagne, plus son avatar évoluera, en débloquant de nouveaux ballons et des compétences.

Le jeu est disponible gratuitement sur l'Apple App Store et sur Google Play sur le site CRsoccerclash.com.