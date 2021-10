League of Legends : Fnatic éliminé des Worlds 2021

Après une qualification de justesse, l’équipe britannique d’eSport Fnatic termine son aventure aux Worlds 2021 après une défaite contre l’équipe sud-coréenne Hanwha Life Esports en phase de groupes. Les Worlds, c’est le Championnat du monde de League of Legends organisé par Riot Games chaque année depuis 2011. Cette compétition d’eSport représente l’événement le plus attendu par la communauté League of Legends et un des plus gros événements eSportif au monde. Cette année, le championnat se joue à Reykjavík, en Islande sans public (à cause de la crise sanitaire). Il a débuté le 5 octobre avec une phase de groupe de Play-In durant laquelle les quatre meilleures équipes se sont qualifiées pour la suite du tournoi. Le lancement du Main Event s’est fait le 11 octobre avec la Phase de Groupe (qui suit toujours son cours). L’événement se terminera le 6 novembre, veille du lancement de la série d’animation Arcane, sur l’univers de League of Legends. Trois équipes européennes s’étaient qualifiées pour les Worlds 2021 suite au Summer split du LEC (Championnat d’Europe de League of Legends) 2021 : les Espagnols MAD Lions, Fnatic et enfin Rogue.

Un début de championnat compliqué pour Fnatic Fnatic a marqué l’histoire des Worlds en gagnant la première édition de la compétition. Premières éditions incontournables dans l’histoire de l’eSport du jeu mais dont l’ampleur et le niveau sont loin d’être ceux des championnats actuels. Pour l’anecdote, le midlaner de Fnatic, xPeke, rate son avion et ne peut être présent pour jouer une des parties. Fnatic demande alors à un joueur du public de le remplacer. L’équipe est également devenue la seule équipe européenne à avoir remporté les Worlds depuis sa création. Dès le départ, les membres de l’équipe ont dû faire face à une difficulté de taille : l’absence de leur botlaner, Upset. Sans donner la raison exacte, Fnatic annonçait dans un communiqué officiel publié sur Twitter le 11 octobre, le retour en Allemagne de leur joueur Elias " Upset " Lipp pour une urgence familiale. Ce sera donc Louis " Bean " Schmitz, ADC de Fnatic Rising (qui est l’académie de l’équipe Fnatic), qui complétera la botlane lors de ces Worlds. La situation semblait alors déjà bien compliquée pour Fnatic qui aurait dû se qualifier sans son carry principal et avec, pour le coup, deux joueurs moins expérimentés : Adam et Bean. Toute cette affaire a notamment contribué à entretenir un climat de rumeurs et spéculations autour de la structure. C’est dans ce climat agité que les cinq joueurs ont dû évoluer dans la compétition. Dans une vidéo publiée sur YouTube le 16 octobre, Fnatic dévoile les coulisses du voyage en Islande ainsi que la préparation pour les Worlds. Intitulée " Heartbreaking start to Worlds ", la vidéo revient également sur le départ d’Upset et les difficultés auxquelles ont dû faire face les membres de l’équipe.

Retour sur le parcours du « Petit Prince » Adam, le jeune toplaner de Fnatic, est bien connu de la scène eSportive (notamment francophone) bien qu’il ne soit qu’au début de sa carrière sur League of Legends. Recruté par la KCorp en mars 2020 pour jouer en Division 2 de la ligue française, Adam participe grandement à leur montée en LFL puis à leurs victoires en saison régulière et aux EUMasters. Celles-ci ont attiré l’attention des grandes équipes européennes et c’est finalement avec des Fnatic en pleine transformation que le jeune joueur signera, et se qualifiera pour sa première apparition aux Worlds… Pas mal pour un rookie ! [#eSports]



Ce week-end, @FNATIC a vaincu G2 aux #LEC ! C'est une consécration pour @Ricadam_lol, qui se qualifie avec sa team aux #Worlds2021, à seulement 19 ans ????



