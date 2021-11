League of Legends : Finale des Worlds et première d’Arcane sur Twitch

Citée pour la première fois lors de la cérémonie en l’honneur des 10 ans de League of Legends, Arcane la série d’animation se déroulant dans l’univers de League of Legends est sortie dans la nuit de samedi à dimanche peu de temps après la finale du championnat mondial.

Depuis quelques années déjà, Riot Games s’est épris d’un petit studio d’animation pour la réalisation de leurs clips musicaux. Derrière Get Jinxed , Warriors , Rise et dernièrement K/DA – Pop/Stars on retrouve encore et toujours le même studio d’animation français : Fortiche Production .

Depuis Get Jinxed en 2015, la maison Fortiche a bien grandi : le succès de leurs réalisations a poussé le géant américain derrière League of Legends, Riot Games, à passer la vitesse supérieure en leur confiant la production de leur première série d’animation : Arcane. Pour encaisser cette production beaucoup plus soutenue, le studio est passé en quelques mois d’une trentaine d’employés fixes à plus de 500 employés répartis entre Paris et leurs deux nouvelles antennes.

Si Riot est plutôt connu pour verrouiller ses franchises (surtout en eSport), le fait qu’ils confient la production d’Arcane à un studio indépendant est la preuve qu’ils savent aussi confier leur bébé à qui sait les convaincre qu’il en fera bon usage.

"Il y a toujours eu une discussion (entre Riot et Fortiche) : on recevait un premier jet d’écriture, pour lire et proposer des intentions de réalisation, de direction artistique […]. On a modifié très fort certaines scènes mais jamais Riot ne nous a fermé la porte. Je pense que les précédents projets leurs ont fait comprendre qu’ils pouvaient nous faire confiance" nous explique Arnaud Delord, coréalisateur de la série et l’un des fondateurs de Fortiche Production.

Le style d’animation choisi par Fortiche, un mélange de 3D et de 2D ne recherche pas le réaliste. Le studio préfère d’ailleurs les codes du cinéma aux habitudes de l’animation " européenne " : illusion de caméra d’épaule, variation des valeurs de plans selon ce qu’on veut faire passer comme message, etc., … Un exemple frappant est la différence de traitement visuel des deux villes, Piltover et Zaun : contreplongée et visuels majestueux baignés dans la lumière pour Piltover et ambiance sombre alliée à cette fameuse caméra d’épaule lorsqu’on se trouve à Zaun.