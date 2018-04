Le salon BlizzCon 2018 se déroulera début novembre

BlizzCon 2018 se déroulera les 2 et 3 novembre prochains. Les premiers lots de billets (à 199$, soit environ 160€) seront mis en vente en mai.

L'événement s'inscrit dans la série de finales de championnats d'e-sport de jeux à succès signés Blizzard comme "World of Warcraft", "Hearthstone", "Overwatch", "Heroes of the Storm" et "StarCraft II". Les fans de l'éditeur pourront aussi découvrir de nouvelles fonctionnalités, extensions et de nouveaux jeux signés Blizzard.

Le premier lot de billets sera mis en vente le 10 mai à 4h du matin (heure de Paris). Les ventes du deuxième lot suivront le 12 mai à partir de 19h.

Un nombre limité de billets seront mis en vente pour la semaine Opening Week précédant le BlizzCon, une première qui souligne l'ouverture au public et la montée en puissance de l'événement d'e-sport qui accueillera les finales mondiales de "StarCraft II", "Heroes of the Storm" et "World of Warcraft".

Le salon BlizzCon 2018 se déroulera comme à son habitude juste à côté de l'Anaheim Convention Center de Los Angeles. De son côté, la Blizzcon Opening Week sera organisée dans les studios Burbank, dans un lieu dédié à l'e-Sport appelé Blizzard Arena aussi à Los Angeles.