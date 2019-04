Le premier trailer de "Borderlands 3" en cinq éléments clés

Zane et ses traits de cyborg est capable de projeter un hologramme clone. L'androïde Flak dispose de trois animaux dressés pour lui obéir. Moze est un personnage féminin capable d'invoquer un mecha. Le robot dispose d'une tourelle pouvant accueillir un deuxième joueur.

Deux nouveaux antagonistes, Tyreen et Troy Calypso, sont au coeur du trailer. Tyreen est l'une des six femmes du jeu dotées d'une capacité à canaliser l'énergie cosmique, ce qui fait d'elles des Sirènes aux pouvoirs impressionnants.

Dans "Borderlands 3", diverses pièces détachées insolites permettront de personnaliser les véhicules. Le trailer dévoile même un nouveau mode de transport, le monocycle tout-terrain, ainsi qu'un nouveau look pour les buggys.

ARMES

"Borderlands 3" - Flak - © Gearbox Software / YouTube

Les jeux "Borderlands" offrent aux joueurs un grand nombre de déclinaisons d'armes. On aperçoit ici rapidement des lance-flammes, des armes à énergie dirigée, des fusils à pompe et bien d'autres armes plus complexes. Le jeu en proposerait 1 milliard au total.