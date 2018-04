Le nouveau jeu "Spider-Man" annoncé pour septembre

Lorsque "Ant-Man et la guêpe" débarquera sur les écrans en juillet, ce sera le troisième et dernier film de super-héros Marvel de l'année. Mais à peine deux mois plus tard, les gamers pourront se délecter des nouvelles aventures de "Marvel's Spider-Man" sur PlayStation 4.

Ce titre, développé par Insomniac Games des franchises "Spyro", "Ratchet & Clank" et "Resistance", mettra en scène un Peter Parker un peu plus expérimenté que dans les scénarios habituels de Spider-Man, puisqu'il sera dans sa vingtaine. Ce titre a été dévoilé pour la première fois courant 2016, puis lors de l'E3 l'année suivante et enfin lors de la Paris Games Week quelques mois plus tard.

Lors de ces aventures, Spidey devra faire face à un homme d'affaires philanthrope de la ville qui n'est autre que le vilain Mr. Negative.

Des éditions Digital Deluxe et Collector's ont aussi été présentées avec trois chapitres supplémentaires alors que le pack Collector proposera aussi un sticker, une statue de Spider-Man, un livre et un étui rigide pour le disque de jeu.