Le jeu vidéo "Rocket League" deviendra gratuit dès cet été

"Rocket League", le jeu vidéo qui mélange football et course de voiture sera propos" en free-to-play, c'est à dire gratuitement, sur l'Epic Games Store au cours de l'été. Le titre, ultra populaire auprès des gamers, marchera sur les traces du non moins célèbre "Fortnite".

Après avoir été proposé sur la plateforme de jeux vidéo en ligne Steam au prix de 19,99 euros, "Rocket League" sera disposible gratuitement aux joueurs et joueuses sur la plateforme Epic Games Store, la maison mère du jeu à succès "Fortnite". Pour le moment, l'éditeur Psyonix n'a pas dévoilé sa date de sortie en free-to-play, mais celle-ci devrait survenir avant la fin de l'été, comme l'a indiqué le communiqué officiel mis en ligne sur le site de "Rocket League".

Des cadeaux pour les joueurs actuels

Une fois sorti sur l'Epic Games Store, le jeu "Rocket League" ne sera plus proposé sur Steam mais restera néanmoins disponible pour les gamers ayant déjà téléchargé le jeu. Pour ceux et celles ayant dépensé de l'argent pour acquérir le jeu, ils se verront attribuer le statut de "Legacy", ce qui leur permettra de recevoir toutes les dernières extensions du jeu, aussi appelés DLC (DownLoadable Content ou contenu téléchargeable en français), des bonus tels que le "Golden Cosmos Boost", "Dieci-Oro Wheels" et "Huntress Player Banner" en complément de plus de 200 objets améliorés et la mention de l'année où ils ont acquis le jeu.

Afin de gagner encore plus de joueurs et joueuses, "Rocket League" sera disponible dans la même version sur les autres plateformes.

"Rocket League" est sortie en 2015 sur PC puis sur PlayStation, Xbox One, Linux, Mac et Nintendo Switch.