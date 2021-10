Le jeu vidéo Fortnite prépare un festival de courts-métrages pour Halloween

Préparez-vous à avoir peur. Epic Games vient d'annoncer le retour de l'événement "Fortnitemares 2021". Ce rendez-vous annuel organisé pour célébrer Halloween sera l'occasion d'assister à la troisième édition du festival de courts-métrages animés . Traditionnellement baptisé "Shortnite Film Festival", l'événement offrira une version plus sombre avec "Shortnitemares" et se focalisera sur des courts-métrages animés dignes de films d'horreur.

Pour cette édition spéciale, les joueurs pourront découvrir les différents contenus dans un cinéma virtuel créé par Quantum Builds, a précisé Epic Games, "où chaque court-métrage aura sa propre salle de cinéma". Les utilisateurs pourront choisir l'ordre dans lequel regarder les différents courts-métrages.

Pour le moment, Epic Games n'a pas dévoilé la date exacte du lancement du festival, mais a prévu de révéler plus de détails à l'approche de l'événement qui devrait se dérouler vers la fin du mois d'octobre. Le programme du festival n'a pas non plus été évoqué jusqu'à présent.

En plus de l'événement cinématographique, Fortnite compte bien fêter Halloween avec ses utilisateurs en dévoilant des plans et des modes spécialement développés par la communauté pour l'occasion. Différents personnages, tels que le monstre de Frankenstein et la Momie, pourront également apparaître dans le jeu tout au long du mois d'octobre.

Une nouvelle arme, de nouvelles quêtes ainsi qu'un mode de jeu limité seront bientôt dévoilés, a affirmé Epic Games.