Le jeu vidéo commémore lui aussi la fin de la Grande Guerre

Le jeu vidéo commémore à sa façon le centenaire de l'Armistice de 1918, préférant s'attarder sur de petites histoires dans la grande Histoire plutôt que de s'intéresser aux combats sur la ligne de front.

11-11 - Memories Retold

1916. La guerre a commencé depuis deux ans. Deux personnages vont se retrouver pris soudainement dans le conflit, sans y être préparés. D'un côté, Harry, un jeune photographe canadien qui pense ainsi plaire à la fille de son employeur en s'engageant. De l'autre, Kurt, un mécanicien allemand parti à la recherche de son fils soldat.

Au premier abord, "11-11 Memories Retold" déroute par son aspect. A l'écran, l'image est semblable à un tableau impressionniste. Elle est l'oeuvre du studio britannique Aardman, connu pour son travail sur "Wallace & Gromit" notamment.

L'interactivité se résume à sa plus simple expression. Alternant les passages avec Harry et Kurt, le jeu demande le plus souvent d'effectuer des actions simples, consistant à prendre une photo, discuter avec un personnage ou résoudre une énigme facile. Le joueur est donc souvent spectateur de l'histoire qui s'écrit sous ses yeux mais les équipes montpelliéraines de DigixArt ont soigné la narration, souvent prenante sans tomber dans le larmoyant.

Aux commandes de ce studio, Yoan Fanise avait déjà proposé une première lecture, finalement proche en termes d'intention, lorsqu'il travaillait pour Ubisoft avec "Soldats inconnus: mémoires de la Grande Guerre".

("11-11 - Memories Retold" - Disponible sur Playstation 4, Xbox One et PC)