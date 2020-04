Le jeu "Plague Inc." inverse les rôles pour combattre le virus

La simulation "Plague Inc." montre depuis huit ans aux joueurs comment se propage une pandémie. A présent, le jeu revoit son script et souhaite stopper le virus.

En tant que simulation stratégique qui s'appuie sur des conditions réelles, "Plague Inc." a pour but de développer et de cultiver un agent pathogène mortel.

Disponible en version mobile iOS et Android et sous le nom de "Plague Inc: Evolved" sur PlayStation 4, Nintendo Switch, Xbox One, ainsi que sur PC Windows, Mac et Linux, le titre familiarise le joueur avec la manière dont les bactéries, parasites et autres virus (réels ou fictifs) infectent les humains.

Mais aujourd'hui, le développeur prend le contre-pied de son approche habituelle. Le nouveau mode, dont l'objectif consiste à trouver comment stopper le virus et sauver la population, sera gratuit pendant la pandémie.

Il a notamment été développé en partenariat avec l'OMS et son Réseau mondial d'alerte et d'action en cas d'épidémie.

Comme dans la vie réelle, les joueurs devront jongler entre la gestion de la maladie, des soins et des mesures telles que le triage, la quarantaine, la distanciation sociale et la fermeture des services publics.

En plus d'actualiser son jeu, Ndemic Creations a fait don de 250.000dollars cumulés à la Coalition of Epidemic Preparedness Innovations (CEPI) et au Fonds de riposte à la pandémie de Covid-19 de l'OMS.

"Je n'aurais jamais imaginé que le monde réel ressemble au jeu 'Plague Inc'. ou que tant de joueurs utilisent 'Plague Inc'. pour s'en sortir au milieu d'une vraie pandémie", affirme le créateur de "Plague Inc.", James Vaughan.

Récemment, le jeu a proposé un mode Fake News consacré aux théories conspirationnistes et à la désinformation politique, ainsi qu'un scénario anti-vaccination. Les joueurs peuvent par ailleurs créer leurs propres défis personnalisés.