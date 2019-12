Le jeu "Fast and Furious Crossroads" sortira au mois de mai

Annoncé sur PlayStation 4, Xbox One et PC, le jeu d’action motorisée "Fast and Furious Crossroads" sortira en mai 2020. Cette date ne devrait pas être trop décalée, car elle correspond à quelques jours près à la sortie du neuvième opus de la saga "Fast and Furious", attendu le 20 mai prochain dans les salles belges et françaises.

En plus des stars incontournables de la franchise, Vin Diesel, Michelle Rodriguez et Tyrone Gibson, "Fast and Furious Crossroads" a aussi recruté Sonequa Martin-Green ("Star Trek : Discovery", "The Walking Dead") et Asia Kate Dillon ("John Wick : Chapter 3", "Billions"). Les gamers peuvent s’attendre à une intrigue authentique et à une tonne de héros, de gadgets, de voitures et d’action spectaculaire. La première bande-annonce montre le mode solo qui sera proposé, mais un mode multijoueur devrait être aussi ajouté.

Ce jeu serait le résultat d’un accord de six ans signé entre l’entreprise britannique Slightly Mad Studios et la filiale gaming d’Universal Pictures. Le studio Slightly Mad est surtout connu pour ses titres de simulation automobile, "Project Cars", et grâce à "Fast and Furious Crossroads" le studio poursuivra sa relation avec l’éditeur Bandai Namco.

On notera que l’un des directeurs de Slightly Mad, Ian Bell, avait évoqué ce titre "Fast and Furious" dès 2017, mais qu’il n’avait pas été officiellement présenté avant le mois de décembre 2019. Le studio bénéficie aussi d’une expérience similaire avec la franchise "Need for Speed". Il avait développé les titres "Need for Speed : Shift" (2009) et "Shift 2 : Unleashed" (2011) pour Electronic Arts.