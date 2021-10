Lancement du Main Event des Worlds sur League of Legends ce vendredi !

Aujourd’hui annonce le début de l’événement principal du championnat mondial de League of Legends. Après une phase de groupe pleine de rebondissements, les équipes toujours en lice vont s’affronter jusqu’à ce qu’il n’en reste qu’une seule : les nouveaux champions du monde 2021 de League of Legends.

La compétition eSport la plus regardée

Les " Worlds ", comme les initiés l’appellent, c’est LA plus grosse compétition eSport du monde en termes d’audience. En 2018, ce sont au total près de 100 millions de personnes qui ont assisté à la victoire de l’équipe chinoise Invictus Gaming.

Une fois par an, les meilleures équipes de toutes les régions (ou serveurs, comme souvent en eSports) se rejoignent pour désigner le groupe qui rapportera la coupe de l’invocateur. Sur les 17 régions où le jeu est bien installé et dispose donc de serveurs, seules 4 régions ont réussi à sortir de la phase de groupe : l’Europe, l’Amérique du Nord, la Chine et la Corée du Sud.

La Corée au sommet des Worlds

Historiquement la Corée est la région ayant remporté le plus de Worlds (6) depuis leur création avec 3 titres pour l’équipe des T1, 2 pour les Gen. G Esports et un dernier pour DWG KIA. Cette domination se ressent également dans la répartition des équipes qualifiées puisque cette année la Corée a réussi à envoyer 4 équipes sur les 8 slots disponibles en quarts de finale.

Cette domination peut s’expliquer par plusieurs raisons, et notamment la reconnaissance du statut de joueur eSport professionnel depuis longtemps déjà en Corée là où, en Europe, on commence à peine à considérer l’eSport comme une discipline professionnelle.

Hanwha Life Esports Corée du Sud T1 Corée du Sud Royal Never Give Up Chine Edward Gaming Chine DWG KIA Corée du Sud MAD Lions Europe Gen. G Corée du Sud Cloud 9 Amérique du Nord

Quand ont lieu les matchs ?

Les quarts commencent donc ce vendredi et continuent jusqu’au lundi 25 octobre, les demis auront lieu samedi 30 et dimanche 31 octobre et la finale le samedi 6 novembre. De plus, Riot Games a déjà teasé le lancement de sa série " Arcane " le lendemain de la finale.

T1 vs Hanwha Life Esports : vendredi 22 octobre 14h00

vs : vendredi 22 octobre 14h00 Royal Never Give Up vs Edward Gaming : samedi 23 octobre 14h00

vs : samedi 23 octobre 14h00 DWG KIA vs MAD Lions : dimanche 24 octobre 14h00

vs : dimanche 24 octobre 14h00 Gen. G vs Cloud 9 : lundi 25 octobre14h00

Les matchs sont en " best-of 5 ", la première équipe à 3 victoires avance donc vers les demis et les affrontements les plus rudes peuvent jusqu'à cinq parties maximum.

Où regarder tout cela ?

Le tournoi sera retransmis en direct et commenté en anglais sur les chaînes Twitch et YouTube de Riot Games. Pour un cast en français par contre, c’est sur la chaîne Twitch d’OTP_lol que ça se passe, avec un préshow prévu dès 13h30.