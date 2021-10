La RTBF lance iXPé son nouveau média gaming et culture 2.0

Aujourd’hui le jeu vidéo n’est plus qu’une affaire de jeune ou de geek : désormais il y a un jeu pour tous les âges et tous les genres. Pour s’adresser à un public souvent oublié par les médias généralistes, la RTBF lance son nouveau média jeu vidéo, eSport & cultures 2.0 : RTBF iXPé ! Un tout nouveau média transversal qui s’adresse à tous les curieux de culture web, de technologies et autres joyeusetés numériques.

Pourquoi ce nouveau média ?

Afin de rassembler au mieux les informations autour d’une thématique commune.

L’industrie du jeu vidéo et les nouvelles technologies ne cessent de croître (le confinement aura d’ailleurs bien accéléré les choses). Avec eux, les contenus sur internet se multiplient et les médias généralistes peinent à suivre la cadence… Pour mieux suivre le rythme et atteindre le bon public, la RTBF a décidé de lancer ce nouveau label : iXPé

Pour parler de quoi au juste ?

De jeux vidéo, de culture 2.0, de technologie, de pop culture, de culture asiatique, etc.

Sur Twitch, plateforme de vidéo en direct, on peut retrouver des programmes voués aux jeux vidéo, à l’eSport et a la culture web.

La chaîne YouTube iXPé se concentre sur des domaines beaucoup plus précis comme Mindset, le format cinématographique dédié à la compétition de jeux vidéo ou Shinyusu, la capsule d’information hebdomadaire dédiée aux cultures asiatiques.

À qui cela s’adresse ?

À l’image du sport qui rassemble petits et grands autour d’une même passion, iXPé a pour ambition de s’adresser à tous les publics passionnés par les différentes thématiques qu’il englobe.

Dès lors, il suffit d’être mordu par les jeux vidéo ou intéressé par cette fameuse " culture 2.0 " inhérente à notre époque numérique pour trouver son bonheur sur iXPé.

N’hésitez pas à suivre iXPé sur Twitter et Instagram, les deux réseaux principaux du média. Twitter vous permettra d’être à l’affût de la moindre information grâce à une veille continue, tandis qu’Instagram vous offrira un regard plus personnel voire parfois informel des ambassadeurs et des productions d’iXPé.