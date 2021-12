La K-pop : toujours plus populaire sans concerts ?

Si cette année les 47 nouveaux groupes officiels de K-pop font pâle figure face aux 81 groupes créés en 2017, cela ne veut pas forcément dire que le genre musical est en perte de vitesse.

En septembre par exemple, BTS a chanté lors de la cérémonie d’ouverture de l’assemblée générale de l’ONU. Nommés " envoyés spéciaux du Président sud-coréen pour les générations futures et la culture " ils ont même profité de l’occasion pour y tourner un clip. Le groupe attire tellement de gens qu’il devient d’ailleurs un outil de " soft power " formidable pour le gouvernement sud-coréen.

Sur TikTok, les nouveaux contenus orientés K-pop ne cessent d’augmenter et les régions qui consomment ces vidéos sont de plus en plus variées.