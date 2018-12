La franchise "Doom" fête ses 25 ans

Le classique du jeu d'action en vue subjective "Doom" fête ses 25 ans. Le studio Bethesda et l'un des créateurs du jeu, John Romero, fêtent chacun cet anniversaire à leur manière

À sa sortie le 10 décembre 1993, "Doom", un jeu inspiré des avancements de "Wolfenstein 3D", ouvre la voie au jeu de tir en vue subjective avec ses massacres de démons et sa bande-son heavy metal. L'anniversaire du jeu offre à Bethesda l'occasion de se pencher sur les succès de cette franchise et de préparer l'arrivée de "Doom Eternal", qui prendra la suite d'un reboot proposé en 2016.

Le site officiel a été créé pour accueillir "A Year of Doom", une opération visant à célébrer les 25 ans du jeu sur toute une année. Les fans pourront par exemple y obtenir un costume "Zombie Doom Slayer" à utiliser dans le jeu "Doom Eternal", ainsi que d'autres cadeaux et se tenir informés des événements et des concours organisés pour l'occasion.

L'opération "Year of Doom" prendra fin en octobre 2019. En plus des fonds d'écran pour téléphone et ordinateurs, les joueurs trouveront des t-shirts, des mugs et une lithographie anniversaire dans la boutique en ligne de Bethesda. En parallèle de cette opération, le créateur de "Doom" a annoncé l'arrivée prochaine de "Sigil", une extension spéciale de 9 niveaux du classique de 1993 sur Windows PC. L'extension sera disponible en février 2019. Il faut détenir la version officielle d'origine pour y jouer. "Sigil" sera téléchargeable gratuitement, mais sera aussi disponible en version physique et Beast Box. Les précommandes resteront ouvertes jusqu'au 24 décembre 2018.

"Aucun d'entre nous ne pensait que 'Doom' aurait autant d'impact. Que des gens me demandent un épisode complet du jeu 23 ans plus tard est vraiment un incroyable honneur", écrit Romero dans la présentation de "Sigil".

"En dehors de l'impact du jeu sur ce qui deviendra le genre du FPS, le principal accomplissement de 'Doom' reste la constitution de sa communauté, des personnes qui ont maintenu le jeu en vie pendant 25 ans grâce à la création de mods et d'outils."

Romero s'en est servi pour recréer certains niveaux de "Doom" et pour "Sigil". Malgré son ancienneté, l'édition PC de "Doom" est toujours proposée en ligne, généralement en version "Ultimate Doom" compatible avec les éditions les plus récentes du système d'exploitation Windows. On trouve notamment le jeu sur Steam, GOG et Humble.