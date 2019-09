Kyan Khojandi, star de "Bref", invente trois niveaux originaux pour "Super Mario Maker 2"

Acteur, scénariste, humoriste et réalisateur, Kyan Khojandi reste un joueur de jeux vidéo invétéré. La star de "Bref" a conçu trois nouveaux mondes pour le jeu "Super Mario Maker 2" sur Nintendo Switch, annonce l'éditeur japonais ce vendredi 27 septembre dans un communiqué. Trois niveaux intitulés "Les Pièges de Picsou", "Trolilol" et "Il me les faut toutes !!!" et dès à présent disponibles en ligne partout dans le monde.

Mordu de jeu vidéo, le comédien et humoriste Kyan Khojandi a profité de sa passion et de son talent de créateur pour inventer trois nouveaux niveaux dans "Super Mario Maker 2" sur Nintendo Switch. Une première collaboration avec une célébrité pour le géant des jeux vidéo qui s'était pourtant déjà entouré en juillet dernier de studios de jeux indépendants tels que PixelNest ou encore Dotemu, pour concevoir leurs propres niveaux dans "Super Mario Maker 2".

Dès à présent disponibles en ligne et ce partout dans le monde, ces trois niveaux inédits imaginés par le co-créateur de "Bref" ont été baptisés : "Les Pièges de Picsou", "Trolilol" et "Il me les faut toutes !!!". Les joueurs ayant acquis "Super Mario Maker 2" peuvent donc découvrir les différents parcours échafaudés par l'acteur français grâce à leur identifiant :

- Les Pièges de Picsou : K25-0BP-GNG

- Trolilol : RWQ-HG5-8YF

- Il me les faut toutes !!! : 375-148-WYG

Pour pouvoir profiter des différents mondes directement conçus par Kyan Khojandi, les joueurs doivent toutefois disposer d'un abonnement au service Nintendo Switch Online, ainsi que d'un compte personnel Nintendo en plus d'une connexion à Internet et du jeu en lui-même.

D'après Nintendo, le jeu "Super Mario Maker 2" profite déjà de 5 millions de stages inédits partagés par la communauté, depuis sa sortie le 28 juin dernier.

Outre ses talents de concepteur en jeu vidéo, Kyan Khojandi poursuit sa carrière sur les planches de l'Européen, où il passe "une bonne soirée" en compagnie de ses spectateurs avec son nouveau spectacle éponyme, jusqu'au 28 décembre à Paris.