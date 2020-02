"Journey to the Savage Planet", un nouveau jeu d'exploration spatiale loufoque

Dans ce premier titre développé par Typhoon Studios, le joueur est missionné par l’entreprise Kindred Aerospace pour explorer des mondes lointains. Un design léché, des personnages colorés et drôles et des combats rythmés permettent au jeu de faire mouche. Petit bémol, "Journey to the Savage Planet" est plutôt court, surtout en comparaison avec d’autres titres de science-fiction, connus pour leur penchant à l’exploration ou à l’humour, comme les franchises "No Man’s Sky", "The Outer Worlds" ou "Borderlands".

Les premiers joueurs ont rapporté que les contenus du jeu évoluaient entre 6 et 16 heures, selon que l’on s’attarde ou non sur certaines missions de collectes d’éléments. Ils apprécient largement son humour coloré parfois bête et méchant, rafraîchissant pour un jeu de tir à la première personne. Certains soulignent néanmoins le caractère parfois répétitif et le manque d’enjeux de l’expérience globale, avec en prime un niveau de difficulté assez bas.

Pour se faire sa propre idée, le jeu est proposé à un tarif bien inférieur aux autres titres qui figurent dans la même catégorie. On notera par ailleurs qu’il permet à deux joueurs de s’associer en ligne pour mener à bien des missions ensemble. "Journey to the Savage Planet" est disponible sur PlayStation 4, Xbox One et Windows PC (au lancement d’Epic Game Store).