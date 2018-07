Jeux vidéo: les studios français regardent vers les Etats-Unis

The Crew 2

Parcourir les Etats-Unis au volant de voitures, telle était la promesse du premier "The Crew", sorti fin 2014. Dans cette suite, le décor n'a pas changé mais les courses se déroulent désormais aussi sur l'eau et dans les airs.

"Nous sommes repartis du monde que nous avions construit mais nous avons poussé tous les curseurs beaucoup plus loin pour proposer une expérience différente et plus riche", a expliqué à l'AFP Ahmed Boukhelifa, directeur du studio de développement lyonnais Ivory Tower.

La liberté est le maître-mot de ce titre puisqu'il est possible d'arpenter les Etats-Unis à sa guise, afin de profiter de la richesse des environnements proposés, en allant à toute allure ou en multipliant les cascades grâce, par exemple, aux tremplins disséminés sur la route.

La prise en main s'effectue facilement et la conduite n'est pas trop exigeante, ce qui permet au plus grand nombre de s'amuser rapidement mais peut frustrer les férus de simulation.

Les véhicules peuvent être modifiés afin d'améliorer leur performance et des bonus viennent récompenser la prestation du joueur après une épreuve réussie.

Plutôt jolie, cette suite souffre parfois d'un manque de lisibilité au niveau des indications de course afin de savoir quel chemin prendre, sans trop entacher le plaisir de jeu.

("The Crew 2" - Développé par Ivory Tower - Disponible sur Playstation 4, Xbox One et PC)