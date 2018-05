"Homo Machina" : un voyage poético-anatomique

Mis en ligne le 17 mai, le nouveau jeu immersif d’Arte nous emmène dans “un voyage surréaliste dans l’usine du corps humain”.

Le jeu de réflexion d’Arte “Homo Machina” s’inspire du travail d’un grand physicien allemand du début du XIXe siècle. Fritz Kahn est un véritable pionnier en matière d’infographie et d’illustrations médicales et a oeuvré pour la vulgarisation scientifique. Il a influencé nombre de scientifiques après lui avec son oeuvre “Das Leben des Menschen” qui a été écrite entre 1922 et 1931. Partant de cet univers fascinant, “Homo Machina” prend la forme d’un jeu de réflexion, sorte de casse-tête surréaliste géant à l’intérieur d’un corps humain, le tout se situant dans les années 20. Le but ultime est de faire fonctionner cette machine bien rodée qu’est le corps humain en réussissant chaque petite séquence de jeu à la mise en marche très intuitive.