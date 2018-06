"Hitman 2", disponible dès le 14 novembre

Le 14 novembre 2018, le jeu vidéo "Hitman 2", sortira sur Xbox One, Playstation 4 et PC. Deux ans après le premier opus, les joueurs pourront rentrer dans la peau du célèbre Agent 47. Des nouveautés de taille sont attendues dans ce jeu qui s'annonce déjà comme étant d'une très grande qualité.

L'Agent 47 reprendra du service le 14 novembre 2018. Warner Bros. Interactive Entertainment et le développeur indépendant IO Interactive ont annoncé conjointement la sortie prochaine du deuxième volet du jeu vidéo "Hitman";

"Nous sommes ravis de collaborer avec IO Interactive pour HITMAN™ 2 et ainsi créer le nouveau jeu de cette franchise emblématique pour les fans passionnés de HITMAN™ et les nouveaux joueurs", a annoncé le président de Warner Bros David Haddad. "Nous ne pouvions pas rêver de meilleur partenaire que Warner Bros. pour faire découvrir ce jeu à notre communauté passionnée et présenter notre univers à de nouveaux joueurs. Bon retour, 47 !", a ajouté Hakan Abrak, PDG d'IO Interactive.

"Hitman 2", offrira aux joueurs la possibilité de réaliser l'assassinat ultime, avec à leurs dispositions, des outils, des déguisements et bien entendu des armes. La furtivité caractéristique de l'Agent 47 sera amélioré afin de créer des événements uniques dans le jeu.