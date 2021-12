Hayao Miyazaki confirme travailler sur un dernier film pour le Studio Ghibli

© Chris Pizzello, Archives Associated Press

Hayao Miyazaki, réalisateur et cofondateur du célèbre studio Ghibli annonce travailler sur un nouveau et dernier film, adapté d’un célèbre roman japonais. Après avoir pris sa retraite en 2013 et être revenu en 2018 pour " Boro la petite chenille ", Miyazaki travaille sur cet ultime long métrage depuis 2016…

Hayao Miyazaki, modeste génie de l’animation

Hayao Miyazaki, cela fait partie des noms que l’on a déjà entendu au moins une fois dans sa vie, même sans nécessairement avoir vu l’une de ses œuvres. Dessinateur, réalisateur, producteur et cofondateur du Studio Ghibli (rien que ça), Miyazaki est souvent comparé à Walt Disney en Occident grâce à la portée de ses œuvres et le succès de son studio. Néanmoins il restera toujours modeste face à ces comparaisons, il explique son succès par la chance qu’il a eue de pouvoir exploiter pleinement sa créativité.

Le Studio Ghibli, une institution japonaise

Fondé en 1985 par Isao Takahata et Hayao Miyazaki, le petit studio devient de plus en plus connu au Japon puis à travers le monde, grâce à Princesse Mononoké qui contribuera grandement à exporter l’animation japonaise. Parmi les plus gros succès du studio on retrouve entre-autres " Le Château dans le ciel ", " Mon voisin Totoro ", " Le Tombeau des lucioles ", " Le Château ambulant " ou encore " Le Voyage de Chihiro ".

3 images Le musée Ghibli à Mitaka, Tokyo, Japon. © Studio Ghibli

Beaucoup pensent qu’il s’agit du dernier film de Miyazaki, peut-être parce que ce n’est pas la première fois qu’il parle de retraite… Depuis 1998, la date où il quitte Ghibli pour la première fois, Miyazaki n’arrête pas les allées et venues entre retraite et nouveau projet. Suzuki, producteur du studio Ghibli, répond d’ailleurs à cela avec poésie : " En Occident, nous avons toujours besoin de savoir comment les choses se terminent. Chez Ghibli, la dernière scène est souvent un mystère. "

Adaptation d’un classique de la littérature japonaise

Inspiré d’un roman philosophique incontournable au Japon, sorti en 1937 " Et vous, comment vivrez-vous ? " dans lequel on peut suivre un adolescent en plein apprentissage de la vie et de la pensée. Le livre est décrit comme un " manuel à l’usage des êtres humains ". Dans son livre l’auteur aborde des thèmes profonds et complexes comme l’éthique, la liberté, le choix ou le désir de justice… Un choix plutôt logique lorsqu’on connaît les thèmes que Miyazaki aime aborder dans ses films : l’humanité, la nature, la guerre ou encore la technologie.

3 images Adaptation en manga du livre "Et vous, Comment vivrez-vous ?" © Magazine House

