Google organise une conférence dédiée au jeu vidéo en mars

On le savait en préparation depuis début 2018 : Google dévoilera son service de cloud gaming le 19 mars pendant la Game Developers Conference de San Francisco. Le géant vient de lancer les invitations.

Google a déjà testé son Project Stream en octobre 2018 grâce à un partenariat avec Ubisoft ("Assassin's Creed", "The Division").

Quelques heureux élus avaient pu tester gratuitement "Assassin's Creed Odyssey" via un service de streaming et à Google Chrome.

En mai 2017, Google a racheté le spécialiste de la réalité virtuelle Owlchemy Labs ("Job Simulator", "Rick and Morty: Virtual Rick-ality" et "Vacation Simulator" à paraître en 2019).

Ubisoft et Nintendo se sont aussi associés pour proposer "Assassin's Creed Odyssey" en streaming sur Nintendo Switch au Japon en mai 2018. Capcom a fait de même pour "Resident Evil 7" sur Nintendo Switch. Dans les deux cas, le jeu était gratuit pour une durée limitée, après quoi il fallait le louer.

Sega au Japon a proposé "Phantasy Star Online 2: Cloud" sur Switch et Square Enix, les éditions Android, iOS et Nintendo 3DS du MMO "Dragon Quest X" (2012) via la technologie cloud.

Sony a déjà mis le service PlayStation Now en service sur PlayStation 4 et PC, tandis que le fabricant Nvidia teste la bêta de GeForce Now sur les puissants appareils Shield, ainsi que sur Mac et PC. Microsoft développe actuellement son Project xCloud.

Le cloud gaming n'a pas encore été massivement adopté, mais il est clair que les acteurs du secteur se préparent à de nouvelles pratiques.