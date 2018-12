"God of War" et "Red Dead Redemption II" triomphent aux Game Awards 2018

Le jeu d'action "God of War" (PS4) a reçu entre autres le Prix du Jeu de l'année lors des Game Awards 2018, alors que "Red Dead Redemption 2" (PS4 et Xbox) est reparti avec quatre trophées.

En plus de "God of War" et de "Red Dead Redemption 2" qui avaient été chacun nommé dans huit catégories, des titres comme "Fortnite" et "Celeste" se sont aussi illustrés, ainsi que l'équipe d'eSports Cloud9. "Overcooked 2", "Florence", "Forza Horizon 4" et "Monster Hunter World" ont aussi remporté des prix dans leurs catégories respectives. L'événement était aussi l'occasion de présenter des trailers et d'annoncer l'arrivée de dizaines de nouveautés vidéo-ludiques comme "Far Cry: New Dawn", "Anthem", "Mortal Kombat 11" et les nouvelles aventures de "Dragon Age".

La liste complète des gagnants :

God of War: Jeu de l'année, Meilleure Réalisation, Meilleur jeu d'Action / d'Aventure

Red Dead Redemption 2: Meilleure Narration, Meilleure Musique, Meilleur Design Audio, Meilleure Performance (Roger Clark alias Arthur Morgan)

Fortnite: Meilleur Jeu en cours (Ongoing Game), Meilleur jeu Multijoueur

Celeste: Meilleur Jeu Indépendant, Games for Impact

The Messenger: Meilleur Premier Jeu Indé

Florence: Meilleur Jeu Mobile

Return of the Obra Dinn: Meilleure Direction Artistique

Dead Cells: Meilleur Jeu d'Action

Overcooked 2: Meilleur Jeu Familial

Dragon Ball FighterZ: Meilleur Jeu de Bagarre

Monster Hunter World: Meilleur Jeu de Rôle

Forza Horizon 4: Meilleur Jeu de Sport / Course

Into the Breach: Meilleur Jeu de Stratégie

Astro Bot Rescue Mission: Meilleur Jeu VR / AR

Créateur de contenu de l'année: Ninja

Esports Awards: "Overwatch" (Meilleur Jeu), Dominique "SonicFox" McLean (Meilleur Joueur), Cloud 9 (Meilleure équipe - "League of Legends," Meilleur Coach - Bok "Reapered" Han-gyu), League of Legends World Championship (Meilleur événement), Eefje "Sjokz" Depoortere (Meilleur présentateur), Cloud9's Comeback Win In Triple OT vs FAZE at the "Counter-Strike: Global Offensive" ELEAGUE Boston Final (Meilleur moment).