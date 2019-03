"God of War" en tête des nominations des BAFTA Games Awards

Le jeu d'action à succès "God of War" a reçu 10 nominations par la prestigieuse British Academy of Film and Television Arts en amont de la cérémonie des Game Awards prévue pour le 4 avril.

Les titres plus confidentiels "Florence" et "Return of the Obra Dinn" rejoignent les deux gros blockbusters d'action "God of War" et "Red Dead Redemption 2" parmi le tableau de jeux cités aux BAFTA Games award.

"God of War", paru en avril 2018 sur PlayStation 4, sera en lice dans les catégories Artistique, Audio, Design, Musique, et Narration, alors que quatre membres de son casting ont été cités pour le prix Performer. A noter que c'est un concurrent sérieux pour le prix le plus prestigieux de la soirée, celui de Meilleur jeu.

Il a d'abord enregistré un succès commercial, c'est l'un des best-sellers sur PS4 avec 5 millions d'exemplaires vendus au cours de son premier mois de commercialisation. "God of War" a non seulement séduit du fait de son esthétique léchée, mais aussi parce qu'il a répondu aux attentes de la franchise en présentant la vie intérieure de son guerrier protagoniste principal et de son entourage dans un univers nordique mythique des plus violents.

"God of War" mène la danse avec 10 nominations, mais trois titres enregistrent six citations chacun, alors que le très méditatif "Celeste" est en lice dans 5 catégories.