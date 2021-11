Game over pour Fortnite en Chine. Le célèbre jeu de bataille royale développé par Epic Games ferme sa version chinoise le 15 novembre prochain. Il est dorénavant impossible de créer un nouveau compte en Chine. Aucune information supplémentaire n'a été divulguée par la société de jeu vidéo américaine. On peut penser que cette décision est liée aux différentes restrictions sur le temps de jeu des jeunes utilisateurs chinois. Cela pourrait aussi à voir avec l'objectif de créer un métaverse - un espace numérique entièrement vivable en 3D dans lequel les mondes réel et virtuel se confondent - pour Epic Games alors que la Chine, comme Facebook -rebaptisé Meta- se lance dans ce que Mark Zukerberg considère comme "un successeur de l'internet mobile" (interview à The Verge)

"Fortress Night" est la version chinoise du battle royale lancée en 2018 par le biais de Tencent, une entreprise chinoise qui contrôle notamment "League of Legends" en Chine. La société chinoise reste un investisseur important pour Epic Games puisqu'elle possède 40% de parts de la firme américaine.

Par ailleurs, le jeu subissait déjà d'importantes restrictions. Au contraire de sa version occidentale, il n'était pas possible d'effectuer des achats et il était toujours en phase de test. Les jeux types bataille royale ont été plus largement réglementés dans l'Empire du Milieu pour éviter de créer des addictions pour les jeunes joueurs.

Lutter contre l'addiction

Pour contrôler ces "dérives", les jeux occidentaux doivent passer par un long processus d'approbation avant de pouvoir effectuer leur lancement. Ils subissent aussi une forte censure. Au début de cette année, Pékin a instauré des contrôles encore plus stricts sur les jeux, le gouvernement limitant à trois heures par semaine le temps que les moins de 18 ans peuvent passer en ligne. On peut aussi citer cette nouvelle restriction sur TikTok, obligeant des pauses de cinq secondes entre chaque vidéo sur le réseau social pour limiter les risques d'addictions.

Epic Games développe un métaverse autour de Fortnite notamment par le biais de concerts et l'invitation de stars mondiales. Ariana Grande avait par exemple interprété certains de ses morceaux directement dans le jeu vidéo, comme le rappeur américain Travis Scott.



AFP