Fortnite, le jeu accessible et fédérateur au sommet

Le mode de base Sauver le monde prend la forme d’un jeu de survie coopératif. Dans un environnement produit de façon aléatoire, le but est d’explorer le territoire, trouver des armes, construire des abris et affronter des adversaires. A cheval entre Koh Lanta, Minecraft et Left 4 Dead, Fortnite séduit par son aspect complet. Même s’il n’a rien inventé, il se repose sur des formules qui marchent, chaque joueur peut s’y retrouver en choisissant d’être un ninja, un aventurier, un soldat ou un constructeur. Mine de rien, le jeu pose aussi la question climatique et environnementale, le point de départ étant le chavirement des conditions climatiques terrestres et la disparition d’une partie de la population.

45 millions, c’est le nombre d’adeptes qui s’affrontent régulièrement sur Fortnite Battle Royale, le phénomène jeu vidéo du moment. Développé par “People Can Fly” et “Epic Games”, le jeu est disponible sous deux modes différents, Sauver le monde et Battle Royale et sur presque toutes les plateformes.

Fortnite, le jeu accessible et fédérateur qui défraie la chronique - © Fortnite

Le mode Battle Royale est disponible gratuitement depuis septembre 2017 sur Windows, macOS, PlayStation 4 et Xbox One. Comme plusieurs médias spécialisés le soulignent, le genre battle royale est en pleine ascension et Fortnite a pris ce tournant de façon intelligente. Le mode consiste à trouver des ressources pour construire des murs, escaliers et sols pour se protéger et trouver des armes pour éliminer tous ses adversaires pour être le dernier survivant de la map, il peut se jouer seul ou en équipe. Tous les coups sont permis et la stratégie tient un grand rôle dans cet apparent carnage gratuit. Le mode reprend le gameplay de Fortnite et se décline aussi en sous-modes exclusifs (“50 vs 50”, “Or Massif”).

Depuis sa sortie à la rentrée 2017, le jeu vidéo ne cesse de faire parler de lui. Sur Twitch et YouTube, beaucoup de streamers en sont friands et incitent de fait leur communauté à jouer. Comme le relève France Info, le jeu est le plus regardé de tous les temps sur Twitch, cumulant 3339 années de live. Aux Etats-Unis, l’Université d’Ashland (Ohio) parie sur Fortnite et vient de mettre en place une bourse d’étude à destination des joueurs. A la rentrée 2018, les meilleurs d’entre eux pourront bénéficier de 4000 dollars pour les récompenser de leur investissement dans l’e-sport et les aider ainsi à amortir les frais de scolarité. L’université américaine qui propose déjà des bourses aux joueurs de Counter Strike, LoL (League of Legends) et Overwatch est le premier établissement à miser sur la longévité du jeu.

Fortnite a tout pour confirmer les espoirs mis en lui puisqu’il s’agit d’un jeu moderne qui fédère : il fait la synthèse de tout ce qui marche dans les différentes communautés de joueurs, il est accessible sur (bientôt) toutes les plateformes, le gameplay est simple et intuitif, les personnages sont variés et l’esthétique attrayante.