"Fortnite" annonce un mode temporaire en "équipes de 20"

La dernière nouveauté en date proposée par le jeu gratuit "Fortnite: Battle Royale" permet aux joueurs de se répartir en cinq équipes de 20 soldats pour livrer un combat sans merci.

Ce nouveau mode proposé depuis le 8 mars permet aux joueurs de "Fortnite: Battle Royale" de se répartir en cinq équipes différentes, chaque équipe comprenant 5 escouades de quatre joueurs.

Au cours de chaque partie, les coffres et les boîtes de munitions voient leurs chances d'apparaître augmentées, tout comme le nombre de colis aériens. De plus, les matches ont été réduits à une durée maximale de 23 minutes, contre 25 minutes précédemment.

Ce type de modes temporaires, qui permettent de renouveler les dynamiques de jeu, est l'une des principales caractéristiques de ce titre.

En effet, le jeu a débuté comme une sorte d'expérience, alors que les développeurs essayaient de recréer les aspects du jeu à succès "PlayerUnknown's Battlegrounds" pour leur propre projet.

Paru en septembre 2017 sur PlayStation 4, Xbox One et PC, "Fortnite: Battle Royale" se caractérise par une esthétique cartoonesque colorée avec de nombreux événements limités dans le temps, la possibilité d'ériger et de détruire des fortifications, le tout gratuitement. Des achats internes sont, bien sûr, proposés pour faire évoluer l'apparence de ses avatars ou pour s'acheter le Battle Pass comprenant d'autres bonus.

Etonnamment, les développeurs d'Epic Games n'ont pas communiqué sur une date de fin pour ce nouveau mode "équipe de 20", pourtant annoncé comme temporaire. En décembre 2017, on se souvient que le mode "big 50 v 50 Limited Time Mode" avait été proposé pendant neuf jours consécutifs.