Expos interactives : Games and Politics + Junk Office

Une exposition consacrée au contenu hautement politique des jeux vidéos se tiendra à l’ISELP à partir du 10 janvier. L’occasion de revenir sur des jeux marquants qui soulèvent des problèmes sociétaux.

Bien que l’industrie du jeu vidéo pèse plus que le cinéma depuis plusieurs années, qu’il prenne de plus en plus de place dans la culture populaire et dans la société en général, celui-ci est encore peu considéré dans certains lieux. Dans les musées ou dans les parlements, il est très peu courant d’y faire référence, alors qu’il s’agit d’un objet culturel fort aux possibilités infinies. Le Goethe Institut et ZKM (Zentrum für Kunst und Medien Karlsruhe) ont décidé de mettre le médium au coeur d’une exposition singulière.

“Games and Politics” exposent 18 jeux vidéos crées lors des 15 dernières années. Ceux-ci sont politiques et engagés, ils proposent de jouer un garde-frontière, un président d’une république ou encore un civil en zone de guerre, ils proposent de se mettre à la place de personnes minorisées, de changer de point de vue et ainsi de prendre du recul ou de vivre plus intensément des évènements. L’exposition est une plongée dans le jeu vidéo politique et propose de changer de vision sur le médium et l’aborde comme un outil de réflexion.

Les 18 jeux de l’exposition seront jouables sur place. En plus de “Games and Politics”, une exposition sera présente en parallèle, il s’agit de “Junk Office” de Chloé Schuiten et Clément Thiry. En collaboration avec Greylight Projects, le duo s’expose à travers des capsules d’expériences dans des contextes spatio-temporels variés, qui questionnent les notions de productivisme, de gestion d’énergie, de rapport au temps, à l’alimentation et au sommeil.