Entre 1,2 et 1,4 million de nouvelles Xbox vendues en seulement 24 heures

Le lancement des Xbox Series S et X serait un véritable succès, selon les premières estimations du site VG Chartz qui compile plusieurs sources. Au total, les deux nouvelles consoles de Microsoft se seraient vendues entre 1,2 et 1,4 million d’exemplaires en 24 heures.

C’est un nouveau record pour le constructeur américain qui avait écoulé environ un million de Xbox One le jour de sa sortie en 2013.

Sorties le mardi 10 novembre 2020, les nouvelles Xbox Series S et X représentent la quatrième génération de consoles de Microsoft. Elles battent le record de la Xbox One avec des premières ventes comprises entre 1,2 et 1,4 million d’unités écoulées la première journée. Dans le détail, VG Chartz estime que la Xbox Series X s’est vendue entre 800.000 et 925.000 exemplaires tandis que la Xbox Series S aurait déjà trouvé entre 400.000 et 475.000 preneurs.

► A lire aussi : La PlayStation 5 sort ce mois-ci, le duel avec la Xbox commence

Toujours selon VG Chartz, c’est aux États-Unis que la majorité de ces ventes ont eu lieu où il se serait ainsi vendu entre 670.000 et 780.000 de Xbox Series S et X en une journée. En Europe, ces ventes sont estimées entre 340.000 et 400.000 unités.

Pour rappel, les deux nouvelles Xbox ont été lancées dans près de 40 pays le 10 novembre dernier.