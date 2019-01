“Eco Run”, le jeu écologique bruxellois

Le jeu vidéo a été lancé en collaboration avec Arts&Public et la Ville de Bruxelles afin de sensibiliser au Plan d’action pour le climat.

“Eco Run” fait partie de cette catégorie de jeux vidéos que l’on nomme des “serious games”. Ils font passer des messages, servent une cause, sensibilisent ou encore éduquent à travers leur format ludique. Le jeu “Eco Run” se donne pour mission de sensibiliser et informer les joueurs à l’écologie en général et au Plan Climat en particulier. Il résulte d’un atelier proposé en septembre et octobre 2018 par Arts&Public : Videogames to save the climate. Le jeu a été sélectionné par un jury de journalistes et professionnels et a été créé par des citoyens amateurs.

Le but du jeu est d’aménager la ville avec des alternatives durables et ainsi ralentir les répercussions négatives sur le climat comme l’augmentation de la température, la montée des aux, les émissions de gaz à effet de serre. Pour cela, plusieurs possibilités, vous pouvez installer des toitures végétales, des éoliennes, des panneaux photovoltaïques etc.

“Eco Run” met en lumière la volonté de la Ville de Bruxelles de se tourner davantage vers l’écologie et devenir plus verte. Elle souhaite réduire ses émissions de gaz d’au moins 40% et favoriser la production d’énergies renouvelables. Avec le jeu vidéo “Eco Run” et la collaboration avec Arts&Public, la Ville espère sensibiliser à son action écologique et informer le public.

Le jeu “Eco Run” est jouable ici.

Plus d’informations sur le Plan Climat ici.