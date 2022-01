E3 2022 : le plus grand salon du jeu vidéo se déroulera encore en ligne

Rebelotte pour l'un des plus grands salons du jeu vidéo au monde. L'E3 se déroulera finalement entièrement en ligne, à l'été prochain. Un coup dur pour ce rendez-vous très attendu qui ne s'est pas déroulé normalement depuis 2020.

"En raison des risques sanitaires actuels liés au Covid-19 et de son impact potentiel sur la sécurité des exposants et des participants, l'E3 n'aura pas lieu en personne en 2022", a déclaré l'Entertainment Software Association (ESA), qui regroupe les dirigeants des éditeurs américains de jeux vidéo. La recrudescence des cas positifs de Covid-19 aura eu une nouvelle fois raison de l'E3. L'Electronic Entertainment Expo (E3) n'a pour le moment pas encore révélé ses dates exactes, mais devrait avoir lieu pendant l'été 2022.

L'ESA avait pourtant prévu un rendez-vous en chair et en os pour 2022, mais avec l'augmentation des cas positifs à cause du variant Omicron, les organisateurs ont préféré d'ores et déjà modifier les plans.

L'E3 est le dernier événement important annulé, ou presque, à cause de la crise sanitaire. Les Golden Globes 2022 ont aussi dû s'adapter à la situation préoccupante aux Etats-Unis, tout comme les Grammy Awards.

En 2020, l'événement important dans le monde des jeux vidéo avait déjà été annulé à cause de la pandémie de Covid-19. En 2021, les organisateurs avaient alors directement préféré un événement en ligne comme solution face à la crise qui ne s'arrêtait pas.