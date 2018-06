E3 2018 : Nintendo présente 'Super Smash Bros.', 'Super Mario Party', 'Fire Emblem' et l'extension de 'Splatoon 2'

La présentation de Nintendo a l'E3 2018 est devenue la vitrine de "Super Smash Bros. Universe", prévu pour décembre, mais aussi de trois autres exclusivités : "Super Mario Party", "Fire Emblem: Three Houses" et l'octo-extension de "Splatoon 2".

"Super Smash Bros." a dû affronter quelques concurrents ces dernières années ("Brawlhalla", "Rivals of Aether" et "Towerfall" sur PC et autres consoles, notamment), mais Nintendo joue à domicile avec "Super Smash Bros. Ultimate".

Le dernier volet de la série de jeux de plateforme multijoueur, contiendra tous les personnages de l'histoire de "Super Smash Bros.".

Le jeu semble s'appuyer sur les deux jeux "Super Smash Bros." sortis sur Wii U et 3DS. Nintendo a confirmé qu'il était un concurrent sérieux en proposant un tournoi Invitational 2018 à l'E3, retransmis en streaming.