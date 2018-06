E3 2018: la présentation très attendue d'Electronic Arts

A part des nouveautés d'action comme "Battlefield V" et "Anthem", ou sportives comme les franchises FIFA, NFL, NBA et NHL, que nous réserve la présentation d'Electronic Arts du 9 juin prochain au salon du jeu vidéo de l'E3?

Nous savons déjà que "Battlefield V" paraîtra en octobre, logé entre les deux plus gros titres de l'année.

"Call of Duty" d'Activision figure habituellement parmi les jeux les plus vendus de l'année, et l'édition 2018, "Black Ops 4", promet une version plus expérimentale uniquement multijoueurs. Lui aussi paraîtra en octobre.

"Battlefield" devra aussi faire face à "Red Dead Redemption 2" des concepteurs de "Grand Theft Auto". Cette sortie est tellement attendue que même "Call of Duty" a été avancé de trois semaines pour éviter de rester dans l'ombre de "Red Dead Redemption".

Comme les éditeurs rivalisent pour encourager les précommandes de leurs titres, la présentation de "Battlefield V" à l'E3 devrait considérablement aider le titre d'EA. Le dernier trailer du jeu laisse penser que l'éditeur américain vise à séduire un public le plus large possible.