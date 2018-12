Deux Champions du monde dans le jury de Manette d'Or 2018

Les footballeurs français Lucas Hernandez (Atletico Madrid) et Florian Thauvin (Olympique de Marseille), champions du monde 2018, feront partie du jury de la Manette d'Or 2018 sacrant le meilleur buteur à FIFA sur PS4.

Les deux Bleus seront accompagnés de Houssem Aouar, milieu de terrain de l'Olympique Lyonnais, de Alexandre Ruiz, journaliste et présentateur pour BeIN Sports, et de Bruce Grannec, alias "The Machine" et triple champion du monde à FIFA.

La Manette d'Or récompense chaque année celui qui aura marqué le plus beau but, partagé sur les réseaux sociaux, à FIFA, jeu de simulation de football édité par Electronic Arts. Cette année, les participants doivent trouver le chemin des filets de la plus belle des manières sur FIFA 19, mais aussi FIFA 18.

Pour participer, le joueur doit, à l'aide du bouton Share de la manette, partager son but sur Twitter accompagné du hashtag #MANETTEDOR. Chaque retweet lui vaut un vote, donc plus le joueur aura de retweets, plus il aura de votes et de chances de participer à la phase finale.

Les inscriptions sont ouvertes jusqu'au 13 janvier 2019, date à l'issue de laquelle seront désignés 30 finalistes. Ces derniers seront soumis à la décision du jury, et un seul remportera la Manette d'Or, récompense représentant une manette PS4 en or, gravée à la main et reposant sur son socle en laiton.