Des centaines de jeux gratuits mis en ligne : 5 pépites sélectionnées pour vous

Une foule de jeux video sont mis en ligne gratuitement pour être téléchargés par les joueurs et les joueuses. Des jeux sur mobile et sur pc. Julien Annart, détaché pédagogique jeux vidéo auprès de FOr’J (Fédération et Organisation de Jeunesse) et ancien chroniqueur d’Empreinte Digitale sur Pure, les compile sur son compte Twitter et nous propose sa sélection et ses conseils.

2 images Monument Valley 2 © Ustwo Games

-Quel est le profil de ces créateur.trices généreux.ses et avec quel type de jeux ? Julien Annart : Les premiers à avoir massivement proposé des jeux gratuits sont les créatrices et créateurs indépendants, soit de petits studios de quelques personnes et le plus souvent des personnes seules qui rendent gratuits des créations qu’ils et elles vendent quelques euros. Ces indépendants étant historiquement très présents sur la platefome itchio (), celle-ci est devenue par la force des choses la plus généreuse (175 jeux proposés).

Proposition 1 : Monument Valley 2 sur Android et iOS Tout simplement l’un des meilleurs jeux sur mobile et l’un des plus beaux jamais publiés sur ce support. Un magnifique et accessible jeu d’énigme qui parle du lien familial. Idéal pour tous les âges. (Ustwo Games, 2017)

-Quels types de jeux sont proposés ? Julien Annart : Les genres de jeux rendus gratuits […] s’inscrivent plutôt dans des genres marqués " indépendant " : contemplation, exploration, énigme, narratif, artistique, … Plus récemment, quelques très gros éditeurs proposent des titres d’action plus anciens - mais qualitatifs c’est à souligner- au téléchargement gratuit durant une semaine.

Proposition 2 : The Awesome Adventures of Captain Spirit sur PC, PS4 & Xbox One Une très jolie aventure dans l’esprit d’un jeune garçon et de son double super-héroïque : Captain Spirit. Un jeu poétique et bien écrit. (DONTNOD, 2018)

-Tous ces jeux sont-ils totalement gratuits ? Julien Annart : Il y a trois types de partage : les jeux auparavant commercialisés devenus pleinement gratuits pour une semaine ou pour toute la durée du confinement ; le même type de jeux devenus " à prix libre " laissant aux joueuses et joueurs le choix du montant qu’ils souhaitent payer avec la possibilité de ne rien payer du tout enfin, des réductions massives (de – 40% à - 90%) sur certains jeux.

Proposition 3 : Les Lapins Crétins : Apprends à Coder ! sur PC Un jeu plein d’humour pour apprendre les bases de la programmation avec les Lapins Crétins (Ubisoft, 2019). Inspiré du programme d’initiation à la création de jeux Scratch conçu par le MIT et lui aussi gratuitement disponible en ligne. Idéal pour les enfants à partir de 7 ans.

-Cette période de confinement qui peut générer de l’angoisse, peut-on recommander un certain type de jeu ? Julien Annart : La situation étant relativement inédite, il est difficile de donner des conseils généraux. […] Mais globalement, ce qui importe surtout, c’est d’être bienveillant avec soi-même, de s’offrir des moments de jeu qui nous font du bien, de vivre une expérience apaisante. Et cela peut prendre des formes très diverses selon les individus : jeu d’action, jeu compétitif en ligne, jeu de construction, jeu d’horreur, jeu contemplatif, …

Proposition 4 : Stones of Solace pour PC et Mac Un très apaisant jeu contemplatif qui vous demande de créer quotidiennement pour un dieu pacifique qui vous remercie ensuite de votre don. Outre la détente que procure l’ambiance et les graphismes, l’objectif étant de débloquer tous les dieux et déesses disponibles. (Delphine Fourneau, 2019)

Proposition 5 : Bonte Games sur Android et iOS TOUS les jeux du créateur belge Bart Bonte. Des jeux d’énigme malins et jolis qui en plus plairont aussi bien aux enfants qu’aux adultes.