Déclic : Jeux vidéo, jeux de société et Histoire

Pour sa première rencontre de l’année, le BRASS - Centre culturel de Forest s’interroge sur le rapport entre les jeux et l’histoire dans une conférence qui s’annonce particulièrement riche.

Déclic est un cycle de discussions sur des thèmes sociétaux et culturels organisés par le BRASS - Centre Culturel de Forest. L’institution cherche ainsi à éduquer son public, l’informer et le divertir avec des conférences singulières sur l’éducation aux médias. Pour sa première conférence de rentrée, Déclic questionnera l’apport du jeu à la société, son évolution, son rapport à la technologie et inversement.

Les jeux sont des formidables outils d’éducation. On l’a vu récemment, des jeux vidéos comme Assassin’s Creed affichent clairement leur portée éducative en proposant des “discovery tours” pour éduquer les joueurs côté histoire. Avant lui, d’autres s’y étaient déjà attelés avec plus ou moins d’exactitude, prouvant le lien entre l’histoire et le jeu, le jeu s’étant toujours plus ou moins inspiré de la discipline.

La conférence Déclic fera venir quatre invités de marque pour débattre de cette relation qui ne date pas d’hier mais qui a subi avec la technologie, une accélération certaine : Etienne Mineur, graphiste et développeur de jeux (Les Éditions Volumiques, Paris), Romain Vincent, enseignant en histoire (Créteil) et membre de l'association Les Clionautes, Virginie Tacq, chercheuse et game designeuse, du collectif Ludilab(Bruxelles) et Daniel Bonvoisin de Média Animation ASBL (Bruxelles).