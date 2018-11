"Civilization VI" passe au vert en 2019

À n'en pas douter depuis sa sortie en octobre 2016 sur PC, "Sid Meier's Civilization VI" n'en finit plus d'étonner et de grandir. Déployé depuis quelques jours sur la console nomade Nintendo Switch, ce jeu de stratégie en temps réel verra 2019 s'enrichir d'une nouvelle extension, "Gathering Storm", sur fond d'enjeux environnementaux.

Pour cette extension, annoncée comme majeure par 2K, les joueurs devront prendre plus en considération les enjeux climatiques et environnementaux pour développer leur ville. En fonction de l'environnement naturel de leur lieu d'expansion, ils devront réfléchir aux conséquences de leurs choix économiques et urbains.

Par exemple, selon 2K, la consommation énergétique de leur ville aura une incidence à un moment donné dans le jeu sur la planète qu'ils occupent comme une fonte de la calotte glaciaire, et donc un risque de montée des eaux.

En cas de difficultés climatiques majeures, les joueurs pourront imaginer des plans de déplacement de la population de leur ville ou encore développer des technologies de récupération des émissions de CO2.

Non seulement, "Civilization VI" entre dans une nouvelle ère de gameplay, mais en termes de contenus inédits, "Sid Meier's Civilization VI: Gathering Storm", promet de nombreux ajouts dont neuf dirigeants, huit civilisations, sept merveilles mondiales, deux organisations urbaines et neuf technologies.

L'extension "Sid Meier's Civilization VI: Gathering Storm" est annoncée pour le 14 février 2019.