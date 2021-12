Chine : les personnes âgées investissent le jeu vidéo

Depuis quelque temps, la Chine serre la vis sur la consommation de jeux vidéo de ses jeunes qu’elle qualifie " d’opium spirituel de la jeunesse ". Un mineur ne peut désormais plus jouer que 3 heures par semaine, accordées entre 20 et 21 heures les vendredis, samedis et dimanches.

Si la portée sur les jeunes n’est pas encore bien connue, les conséquences de ces décisions commencent à se sentir sur beaucoup de jeux en ligne, où la portion de " personnes âgées " ne fait qu’augmenter.

Selon les résultats d’une étude du Baidu Institute of Marketing, le nombre de joueurs masculins de plus de 60 ans a même doublé depuis 2020, tandis que le nombre total de joueurs n’a augmenté que de 10% !

Et on ne parle pas ici de jeux sur la Wii, cette console familiale sortie par Nintendo en 2006 qui a trouvé une deuxième vie lorsque les seniors et les maisons repos s’en sont emparés… C’est bel et bien sur des jeux comme League of Legends, voire Call of Duty qu’ils débarquent !