Assistez à un tournoi de jeux vidéo à la RTBF

Et si vous faisiez quelque chose d'inhabituel ce dimanche?

Aviez-vous déjà imaginer un jour être le public d'une compétition de Jeux Vidéos?

C'est au travers d'un tournoi sur le jeu HEARTHSTONE que Tarmac vous invite à plonger dans cet univers.

Si vous l'ignoriez, HEARTSTONE est ce jeu de cartes virtuelles qui s'inspire de l'univers de fiction médiéval-fantastique du jeu vidéo WARCRAFT de Blizzard.

Ce dimanche, la ICE CUP couronnera un des 16 sélectionnés venus de partout en Europe.

Dans tous les bars Meltdown d'Europe, ces joueurs se sont qualifiés pour avoir le droit de venir jouer la grande finale à Bruxelles, ce dimanche 18 novembre à partir de 10h30

Pourquoi? Pour le Cash Prize de 6000 euros bien sûr!

Si vous voulez assister à la compétition, c'est simple! Remplissez le formulaire ci-dessous et rejoignez-nous.

Des grands joueurs, du suspens et parmi les casteurs (un commentateur si vous préférez), le fameux Best Marmotte et toute l'équipe de Ice Up TV.



Vous ne pouvez pas vous déplacer? Alors suivez la compétition sur AUVIO ou Twitch.tv/tarmacbe



Quoi? : une finale à 6000 euros sur Hearthstone

Où ? : dans les studios de Tarmac à Bruxelles

Quand ? : ce dimanche 18 novembre à partir de 10h30

Comment : ? Juste en dessous!