Arcane : Fortiche Production réussit son pari et annonce une saison 2

C’est fort de cette confiance créée au fil des projets que le studio s’est lancé dans la réalisation de la série, de loin leur plus grosse entreprise depuis la création de Fortiche… Très rapidement, le petit studio de 40 personnes est passé à plus de 300 employés, et six ans après le début du projet Arcane voyait le jour accueillie par une campagne marketing démesurée, même pour Riot Games.

Fortiche Production et Riot Game, ce n’est pas une histoire toute neuve. Leur première collaboration remonte à 2013, alors que l’éditeur de League of Legends cherche un studio d’animation pour sortir un clip. Accompagner la sortie de leur nouveau personnage "Jinx" de la musique et un clip, c’était tout nouveau pour Riot. Mais après le succès de " Get Jinxed ", Riot a confié la production de plusieurs autres clips à Fortiche comme " Warriors ", " Rise " ou " K/DA-Pop/Stars " inspiré du phénomène mondial K-Pop.

Illumination du Burj Khalifa, "Watch party" sur Twitch ou encore faux cambriolage par Jinx en plein Paris , l’entreprise a encore redoublé d’imagination pour créer l’engouement. Evidemment, tous les jeux du studio ont participé à l’effort mais les personnages de la série iront même jusqu’à s’offrir une place dans des jeux comme Fortnite , PUBG Mobile ou Among us pour promouvoir Arcane.

Côté esthétique, le studio confirme son savoir-faire et va même un cran plus loin. Ils veulent faire quelque chose de différent, d’hybride en mélangeant 2D et 3D mais aussi en empruntant les codes du cinéma dans un monde d’animation. Le résultat se distancie volontairement d’une esthétique lisse et parfaite, fréquemment utilisée dans les modèles de jeux vidéo.

Passer de 40 personnes travaillant sur un projet à plus 300 c’est une chose, mais pas question de passer par des prestataires comme c’est souvent le cas dans ce secteur. Fortiche créé alors deux filiales, une à Montpellier et l’autre aux îles Canaries. L’entreprise est réputée pour son style soigné et adulte, mêlant 2D et 3D, et en travaillant de cette manière elle veut garder son identité.

Si Arnaud Delord, réalisateur et cofondateur de Fortiche, parle de peinture c’est aussi parce que l’animation Fortiche se différencie de l’animation " occidentale " par son style. Ici, on est plutôt habitué au réalisme et au ton parfois enfantin des studios comme Disney, DreamWorks ou Pixar. Dans Arcane les personnages ont des imperfections, des attitudes, des caractéristiques et l’histoire n’est pas manichéenne, au contraire elle est pleine de nuances et de détails destinés aux spectateurs les plus attentifs. le studio a volontairement évité les facilités dans l’animation et dans le scénario car toujours selon Arnaud Delord : "C’est avec de la contrainte qu’on obtient aussi les meilleurs résultats".

Le premier épisode, diffusé gratuitement sur Twitch peu après la finale des Worlds de League of Legends, avait réuni plus de deux millions de spectateurs. Depuis, la série a détrôné Squid Games dans le classement de la plateforme, et bien que l’on ne dispose pas des chiffres exacts cela laisse tout de même entendre qu’Arcane marche plutôt pas mal.

Et pour avoir eu un pareil succès la série a dû savoir s’adresser non seulement aux joueurs de la franchise, mais aussi aux petits nouveaux, aux curieux qui découvrent via Arcane cet immense univers. Les réalisateurs le disent d’ailleurs : " On a voulu faire plaisir aux fans sans pour autant oublier ceux qui ne connaissent pas le jeu. Donner une petite dose de fan service, mais aussi une porte d’entrée dans l’univers de League of Legends ". Et après visionnage on conseille vraiment, c’est une réussite !

Bonne nouvelle : une saison deux a déjà été annoncée ! Pas de date, mais l’on sait qu’elle est déjà en production chez Fortiche. Alors restez aux aguets pour une annonce, et si vous voulez en apprendre plus sur le lore de League of Legends, c’est ici que ça se passe !