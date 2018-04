Alexa peut désormais aider les joueurs de "Call of Duty" à mieux jouer

L'intelligence artificielle d'Amazon Alexa dispose d'une nouvelle fonctionnalité : elle peut conseiller stratégiquement les joueurs de "Call of Duty". En associant leurs comptes Amazon et Call of Duty, les joueurs peuvent accéder à des recommandations stratégiques personnelles et à des fonctionnalités sociales poussées.

Alexa livre alors des statistiques de jeu (d'une voix masculine) pendant la partie ou en dehors du jeu. Call of Duty Alexa Skill a été conçu par Activision, qui n'est autre que l'éditeur de "Call of Duty".

L'outil procure des informations de jeu, des instructions personnalisées et des rapports en temps réel pour permettre au joueur de s'améliorer, qu'il soit vétéran, ou novice comme l'explique le site de Call of Duty.

Actuellement en version bêta, la fonctionnalité s'active via la page Alexa du site web d'Amazon ou via une application dédiée qui connecte Alexa à un compte "Call of Duty" spécifique. Call of Duty Alexa Skill est actuellement compatible avec "Call of Duty: World War II".

Le lancement de "Call of Duty: Black Ops 4" est prévu le 12 octobre 2018.