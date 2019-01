"A Fisherman's Tale", un jeu immersif qui donne le mal de mer

Le jeu vidéo en immersion d’Arte et Innerspace VR vient de sortir sur tous les casques de réalité virtuelle.

Il était très attendu depuis plusieurs semaines voire plusieurs mois, “A Fisherman’s Tale” le conte immersif surréaliste d’Arte qui plonge le joueur dans la peau d’un pêcheur est enfin disponible. Le jeu fait naviguer le joueur entre les énigmes dans des mondes imbriqués. Entre rêve et réalité, sur mer ou sur terre, “A Fisherman’s Tale” s’appuie sur des décors léchés et travaillés.

“A Fisherman’s Tale” happe le joueur dans une mise en abime : vous incarnez un pêcheur au ciré jaune et au bonnet rouge, habitant dans un phare et à la routine bien installée. Le petit pêcheur-marionnette chérit par dessus tout ce quotidien qui le rassure mais un jour, la tempête revient et les peurs du personnages ressurgissent. Vous vous retrouvez alors sur la mer déchaînée à bord de votre bateau avec la radio vous assénant de revenir sur la terre ferme. Une histoire surréaliste où les peurs d’antan, la mer et les maquettes s’entremêlent. Lors de cette tempête, vous découvrez la joie d’un univers où vous pouvez tout contrôler, celui des marionnettes. Mais vous vous retrouvez coincé dans ce corps de bois et qui le contrôle ?

“A Fisherman’s Tale” a été créé par Innerspace VR et Arte, édité par Vertigo Games. Le jeu est disponible depuis le 22 janvier 2019 sur les casques VR Oculus Rift, Vive, Windows Mixed Reality et PlayStation VR.