1000 jeux vidéos d’arcade disponibles gratuitement

L’Internet Arcade vient d’enrichir son catalogue d’un millier de jeux vidéos supplémentaires à tester chez soi grâce à un émulateur.

Dans leurs premières années, les jeux vidéos ont été jouables dans des salles d’arcade réservées à cet effet. Des enfants et autres adolescents attardés se rendaient dans ces zones presque sans adultes, régies par les lois des sticks et des boutons, pour passer plusieurs heures à s’affronter sur de bons vieux jeux tout en sirotant un soda trop sucré. Aujourd’hui, ces salles ont quasiment disparu puisque la technologie des consoles a dépassé les bornes d’arcade. Il ne faut plus se déplacer désormais. Pourtant, une génération entière a été marquée à vie par le fer rouge du jeu vidéo d’arcade et son charme désuet, ses musiques répétitives si caractéristiques et l’odeur de la transpiration lors des tournois amateurs.

Heureusement, l’Internet Archive, un super site pour les amateurs de jeux a créé une section “Internet Arcade”, il y a de ça quelques années. Grâce à la plateforme, il est possible de jouer gratuitement à des jeux d’arcade sur son ordinateur à l’aide d’un émulateur. Les jeux datent des années 70 à 90 et sont classés par genres. La bonne nouvelle aujourd’hui, c’est que l’Internet Archive a décidé d’enrichir sa collection de 1000 nouveaux jeux d’arcade, grâce à des développeurs particulièrement motivés. Ces nouveaux jeux datent pour la plupart des années 90 et 2000 et comptent parmi eux Street Fighter Alpha 2 et le volet Tortues Time de Tortues Ninja. Un vrai beau cadeau pour les amateurs du genre.

Toute la collection de jeux d’arcade est à explorer sur le site d’Internet Arcade.