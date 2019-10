100 millions de téléchargements en une semaine pour "Call of Duty : Mobile"

Avec 100 millions de téléchargements dans le monde en 7 jours d'existence sur le marché, "Call of Duty : Mobile" (lancé le 1er octobre) a réalisé le meilleur lancement de tous les temps dans sa catégorie, selon l'analyste spécialisé Sensor Tower. Le jeu surpasse "Mario Kart Tour". Sorti la semaine précédente, le jeu a totalisé 90 millions de téléchargements sur une période équivalente. À titre de comparaison, les concurrents "PUBG Mobile" et "Fortnite" (au format battle royale contenu dans un mode "COD : Mobile") ont cumulé 28 millions et 22,5 millions de téléchargements leur première semaine.

Mais à la différence des autres, "Call of Duty : Mobile" a fait l'objet d'un lancement international sur Android et iOS, sauf en Chine, au Vietnam et en Belgique. "PUBG Mobile" (février 2018), dérivé de "PlayerUnknown's Battlegrounds", est sorti en Chine avant un lancement mondial un mois plus tard. La version mobile de "Fortnite", qui offre des sessions multijoueur partagées sur console et PC, a été lancé exclusivement sous iOS en version bêta en mars 2018, avant d'arriver sous sa version définitive en avril, puis sous Android quatre mois plus tard. En 2016, "Pokémon Go" avait réalisé 10 millions de téléchargements à son lancement.

"Call of Duty: Mobile" semble aussi rapporter plus gros. Grâce aux micro-achats et au Pass Premium, le jeu a cumulé 17,7 millions de dollars de recettes sur cette période, ce qui représente environ 17 centimes par téléchargement, comme le remarque Sensor Tower. "Fortnite", qui permet aussi les micro-achats depuis son lancement, a amassé environ 10 centimes par téléchargement. "PUBG Mobile" ne proposait pas de micro-achats à son lancement.