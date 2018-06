"Wilfried" : vie et mort d'un repenti

Deux réalisateurs radio ont retrouvé la trace de Wilfried, un ancien caïd de la banlieue parisienne qui vient d’acheter une maison avec sa femme.

Il s’était fait la promesse de quitter son quartier de Villiers-le-Bel, il savait qu’il fallait le quitter, un peu comme Booba. Il l’aime pourtant cet endroit. Wilfried, 35 ans, a fait quelques bêtises avant de se ranger, d’acheter une maison en dehors de sa cité d’enfance et de se poser avec sa femme. Pour lui c’est fini les ennuis avec la justice, les histoires de drogue, les règlements de compte, tout ça c’est derrière lui. Il a même ouvert une salle de boxe. C’est ce qu’il raconte à Isabelle Coutant et Mehdi Ahoudig, deux réalisateurs radio venus prendre des nouvelles quelques années après leur rencontre et faire son portrait.

J’aime mon ghetto mais je sais que je vais le quitter.

Alors que Wilfried, Isabelle et Mehdi tissent des liens, les réalisateurs n’ont subitement plus de nouvelles de leur sujet. Le dernier message échangé évoquait l’assassinat d’un autre Wilfried où les tueurs se seraient apparemment trompé de cible. Et puis ils apprennent que leur Wilfried à eux s’est fait assassiné aussi, dans un bar-tabac à Goussainville, le 17 mars 2016. Il n’y a pas de hasard, c’était lui l’homme à abattre. Le reportage prend alors des airs d’enquête et cherche à savoir par qui et pourquoi le grand gars a été tué froidement, alors qu’il s’était rangé et qu’il s’apprêtait à changer de vie. A travers les rencontres avec sa femme, son frère, l’avocate de la famille, Isabelle et Mehdi rendent hommage à Wilfried, fauché pour des erreurs du passé, victime d’un règlement de compte.

Ecouter “Wilfried” de Isabelle Coutant et Mehdi Ahoudig sur Arte Radio depuis le 31 mai 2018 ou ci-dessous.