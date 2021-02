Vu sur Instagram: les drôles d'animation de Lucas Zanatto

Des yeux globuleux, des bouches rigolotes, des couleurs pastel et des animations hypnotiques… Tous les ingrédients sont réunis pour que les créations de l’artiste italien Lucas Zanotto cartonnent sur Instagram.

Lucas Zanotto est designer, animateur et réalisateur. Le CV de l’artiste est impressionnant puisqu’il a déjà réalisé et animé des spots publicitaires pour Google, Amazon, Wimbledon et bien d’autres encore.

Sur son compte Instagram, Lucas Zanotto laisse parler sa créativité. Les œuvres du talentueux artiste italien ont quelque chose d’hypnotisant et de relaxant. "Ces dernières années, je me suis concentré sur les logiciels 3D et suis devenu obsédé par la création de boucles fluides et de personnages abstraits" explique l’artiste sur le site de la "motion design school". Les compositions musicales qui accompagnent les courtes animations 3D de Lucas Zanotto sont également le fruit de son travail. "En tant que concepteur de produits, j’ai toujours aimé créer des modèles et me concentrer sur les textures, les formes et les couleurs. Lorsque j’ai évolué dans ma carrière vers la réalisation de films, j’ai essayé de conserver cet élément analogique dans mon travail", explique l’artiste au magazine créatif "It is Nice That".

Aujourd’hui, Lucas Zanotto met son expérience et son talent au profit d’une école en ligne qui propose des cours de motion design. Lors de cette formation, l’artiste vous partage ses astuces et secrets pour créer des personnages animés aussi mignons que les siens. Le cours en ligne propose en effet de vous apprendre les bases de la 3D en développant 6 personnages cinétiques animés.

Vous pouvez suivre l’artiste sur Instagram et sur son site internet.