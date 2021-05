Vous allez fondre pour le compte Instagram "Dogs in Food"

Alerte au compte Instagram trop mignon : "Dogs in food"!

Saviez-vous que les hashtags #food et #dog sont les plus utilisés sur Instagram ? Un petit génie créatif a décidé de prendre ces données en compte pour créer "Dogs in food", un compte Instagram qui mélange les deux ! On peut y voir de savoureux montages photos dans lesquels des têtes de petits chiens trop mignons sont photoshoppées dans des cookies, des cafés latte ou encore dans des myrtilles… Différentes races de chien sont représentées et associées à des aliments qui leur ressemblent, que ce soit par leur couleur ou leur pelage. Un mélange complètement improbable, on vous l’accorde, mais tellement bien réalisé, que le succès est au rendez-vous puisque "Dogs in food" comptabilise près de 700.000 abonnés.

L’artiste, qui préfère rester anonyme, propose même de vous créer des photomontages personnalisés de votre propre chien ou de votre recette fétiche. Pour cela, il faudra lui envoyer un message privé sur sa messagerie. On a rarement vu un compte Instagram aussi ridiculement mignon. C’est cadeau !