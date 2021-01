Votre jeu de société préféré est incomplet ? Ne le jetez pas, nous avons la solution !

Vous avez profité du confinement pour ressortir vos jeux de société ? Vous vous êtes rendu compte qu’il vous manque un "M" à votre scrabble ou un camembert de couleur rose à votre Trivial Pursuit ? Pas de panique, nous avons trouvé la solution pour compléter votre jeu à petits frais !

Les jeux de société, c’est un peu comme les chaussettes, des pièces disparaissent sans que l’on ne sache pourquoi, ni comment ! Pour éviter de jeter des jeux de société incomplets et donc inutilisables, Antoine Gallée, un habitant de Caen dans le Calvados, s’est lancé dans le commerce de pièces de jeux.

Passionné de jeu depuis qu’il est tout petit, Antoine a eu, on peut le dire, une idée de génie : "Je me suis rendu compte que nous avions beaucoup de jeux incomplets mais jouables et qui ne se vendaient pas. Du coup, on en jetait pas mal", confie-t-il à nos confrères du site Actufr.

Le catalogue des pièces disponibles est consultable à cette adresse. Une centaine de jeux y sont référencés : "Cluedo", "Docteur Maboul", "Le jeu de l’oie", "Fort Boyard", "La bonne paye", "Labyrinthe", "Monopoly", "Le cochon qui rit", … La liste est impressionnante : "Je travaille sur les anciennes éditions. Les grands classiques restent les plus prisés" explique Antoine à Actufr.

Si vous ne trouvez pas votre bonheur dans la liste d’Antoine, celui-ci à un conseil pour vous : "Pour les jeux encore édités, vous pouvez vous adresser au Service Après-Vente des éditeurs (formulaire contact, bien indiquer la référence de votre jeu). Bon nombre d’entre eux proposent maintenant ce service, souvent gratuit ou avec demande de participation financière. La démarche n’est pas tout à fait la même car cette fois-ci ce sont des pièces neuves mais c’est déjà très bien si vous avez la possibilité de compléter vos jeux !"

Les prix pratiqués par "Refaites vos jeux" sont tout à fait abordables : pour chaque achat, il y a un "forfait de 1€". Ensuite, vous débourserez par exemple 3€ pour un plateau de jeu en bois et 0.20€/pièce pour des éléments plus petits (des pions ou des dés). En fonction du nombre et de la taille des pièces achetées, un prix forfaitaire pourra être proposé. Au montant total de votre achat, il faudra ensuite ajouter les frais de port. Antoine envoie des pièces jusqu’en Belgique depuis le lancement de "Refaites vos jeux".

Sachant qu’un jeu neuf coûte généralement une trentaine d’euros, débourser quelques euros pour compléter le sien et pouvoir y jouer à nouveau semble être un deal tout à fait acceptable. Une manière de faire des économies pour votre portefeuille tout en faisant un geste pour la planète !