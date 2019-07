Qui se souvient avoir usé ses cassettes Disney jusqu’à ce que la bande rende l’âme ? Eh oui, je vous parle d’un temps que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître… Avant Netflix, avant les Blu-ray et encore avant les DVD, quand on voulait regarder autre chose que la TV, on sortait une bonne vieille cassette de derrière les fagots. A l’époque il fallait un magnétoscope (hip-hop) pour regarder notre film préféré en VHS.

Les "Classiques" sont les plus précieuses

Vos vieilles cassettes VHS de Disney valent peut-être de l'or - © Tous droits réservés

Comment savoir si nos vieilles cassettes valent de l’argent ? C’est très simple, il suffit de vérifier sur la tranche de la cassette si vous y voyez le logo "The classics" inscrit dessus. Si ce fameux logo est bien présent, c’est jackpot ! Il ne reste plus qu’à les déposer à la vente sur les sites spécialisés et à vous les plages des Caraïbes tout frais payés par La petite Sirène, Les 101 Dalmatiens et la Belle et la Bête !