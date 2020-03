Visitez virtuellement un des joyaux d’Art Nouveau, la Maison Autrique - © Tous droits réservés

Het Autrique-huis - 24/03/2020 Het Autrique-huis is het eerste markante gebouw van Victor Horta. Het werd in 1893 gebouwd en is nog steeds een voornaam element in het architectonisch patrimonium van Brussel. Het huis werd op uitmuntende wijze gerestaureerd en is heden open voor het publiek. www.autrique.be